Крым не справится с вододефицитом без опреснительных установок

Для стабильного водоснабжения нужны опреснительные установки Фото: "КП" Архив

Крым не сможет преодолеть вододефицит без строительства опреснительных установок. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов на штабе по водоснабжению.

- Выход с точки зрения гарантированного водообеспечения Республики Крым только в опреснении, - подчеркнул он. - Другое дело, что эта вода требует дополнительной подготовки.

Даже при том, что есть временное увеличение дебета притоков в водохранилища Большой Ялты, решить задачу по стабильному водоснабжению без опреснения невозможно, и паразитирование на этой теме давно надо прекратить, уверен Аксенов.

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