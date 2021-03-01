Весной водохранилища пополнятся от выпавшего в Крыму снега

В марте-апреле ожидается хорошее поступление воды за счет таяния снега Фото: Архив "КП"

Опустошенные крымские водохранилища начнут пополняться в начале весны благодаря таянию снега. Как сообщил директор Севастопольского отделения Государственного океанографического института Зубова Николай Дьяков, их точная заполняемость будет известна уже в конце марта.

По информации ForPost, снег пока не спешит таять на горных вершинах. Он превратится в воду только к концу месяца. Тогда и смогут наполниться водохранилища полуострова.

- В марте-апреле ожидается хорошее поступление воды за счет таяния снега. Но будет это только на водозаборах, которые стоят на основных реках полуострова, - добавил ученый

Он также отметил, что последние двадцать лет на полуострове выдались самыми засушливыми за всю историю полуострова. Поэтому в скором времени должен наступить переломный момент, который позволит нормализовать ситуацию с вододефицитом. Ожидается, что в этом году засуха сбавит обороты и пойдет на убыль.

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