Симферопольцев предупредили об ухудшении качества воды

При подключении второй нитки качество воды временно ухудшится. Фото: ГУП "Вода Крыма"

В вязи с подключением второй нитки водовода «Веселое — Дзержинского» в Симферополе ухудшится качество водопроводной воды. Об этом сообщил руководитель ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов.

- Должен предупредить жителей поселков Комсомольское, ГРЭС, микрорайона Москольцо — после пуска водовода на ближайшие 1,5 суток качество воды ухудшится, - отметил он. - Сейчас температуры положительные, будем проводить сброс через гидранты, но абсолютно чистую воду подать в эти два дня невозможно.

После запуска второго водовода Симферополь будет получать ежесуточно 85 тысяч кубометров артезианской воды.

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