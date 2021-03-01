Мишустин дал Крыму еще 10 миллиардов на дороги

Всего республика получит около 22 млрд на дороги.
Фото: Архив "КП"
На ремонт крымских дорог будет выделено еще 10,5 миллиарда рублей. Распоряжение дал глава правительства России Михаил Мишустин.
Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, деньги поступят из резервного фонда правительства и позволят привести в порядок свыше 330 километров дорожного полотна.
Напомним, что в 2021 году по различным направлениям Крым должен получить 22 миллиарда рублей на строительство, ремонт и содержание дорог. Такие данные недавно приводил глава региона Сергей Аксенов.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50