Мишустин дал Крыму еще 10 миллиардов на дороги

Всего республика получит около 22 млрд на дороги. Фото: Архив "КП"

На ремонт крымских дорог будет выделено еще 10,5 миллиарда рублей. Распоряжение дал глава правительства России Михаил Мишустин.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, деньги поступят из резервного фонда правительства и позволят привести в порядок свыше 330 километров дорожного полотна.

Напомним, что в 2021 году по различным направлениям Крым должен получить 22 миллиарда рублей на строительство, ремонт и содержание дорог. Такие данные недавно приводил глава региона Сергей Аксенов.

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