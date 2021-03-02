Погода в Крыму на 2 марта: без осадков и тепло до + 9

В Ялте днем тепло до +9°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

2 марта на Крымском полуострове серенький вторник. Одно радует - природных катаклизмов не предвидится.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3°, днем +4…+6°, - сообщили в Крымском гидромеотеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Днем без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный до 10 м/с. Днем +6…+8°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный до 13 м/с. Днем тепло до +9°.

Температура воды в Черном море +6°…+ 10°.

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