Деревянные скульптуры чеховских героев в крымском парке сняли на видео

Десятки фигурок из чеховских произведений украшают поляну. Фото: Скриншот из видео

В поселке Голубой Залив в районе Большой Ялты не так давно начал работать парк деревянных скульптур по мотивам рассказов Антона Чехова «Вишневый сад. Возрождения».

Десятки фигурок из чеховских произведений украшают поляну. По словам исполнительного директора парка Сергея Глямшина, цель художественного проекта – популяризация классических произведений русских писателей.

Скульпторами в парке выступило сразу несколько лучших художников России. Так, экспонат «Весна. Фонтан. Любовь» сделал Александр Алферов, знаменитую «Каштанку» - Илья Польский, «Устрицы» - Александр Ивченко, а дуэт Толстого и тонкого смастерил Александр Матерков.

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