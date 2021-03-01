В Симферополе и Севастополе 2 марта частично отключат электричество

Крымские энергетики ремонтируют оборудование.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
2 марта в отдельных районах Симферополя и Севастополя исчезнет свет. Отключение произойдет, потому что идет ремонт трансформаторов и другого электрооборудования.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
пер. Автобусный, 2/26-16 (чет), 1-29 (нечет);
ул. Артезианская, 4-48 (чет), 1-51 (нечет);
пер. Новосергеевский, 2-28 (чет), 1-23 (нечет);
пр-т Победы, 166-196 (чет);
ул. Новосергеевская, 2-32 (чет), 1/196-37 (нечет);
ул. Барышева, 50-66 (чет);
ул. Битумная, 2-44(чет), 1-31(нечет);
ул. Салгирная, 2-26(чет), 1-15(нечет);
пер. Салгирный, 2-14(чет); 1-17/28(нечет);
ул. Джанкойская, 2/8-82а,4(чет) 1/10-79/31;
ул. Линейная, 4-78(чет); ул. Батурина, 51, 53;
ул. Гражданская, 54-104(чет), 61-63(нечет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 14.00
село Флотское: туп. Пролетный, 1-9, 13; ул. Пролетная, 2-22, 26, 1-29, 37; ул. Ягодная, 2-18, 1-21
с 9.00 до 17.00
ул. 19-го Партсъезда, 2;
ул. Парижской Коммуны, 2;
ул. Чернореченская, 2-20, 1-А, 1;
ул. Ангарская, 9;
ул. Яблочкова, 7-А, 4, 14;
ул. Узловая, 2-54, 7-31, 35;
ул. Фруктовая, 14;
ул. Ленина, 43, 45-А;
ул. Пушкина, 20-А, 18, 20;
ул. Суворова, 20, 22-А,24, 26, 23, 25;
ул. Будищева, 42-А;
пл. Захарова, 14, 29, 31;
спуск Водопьянова, 2-А, 2-4, 1-5;
ул. Герцена, 2, 10-12, 3-13;
ул. Достоевского, 1, 5;
ул. Менделеева, 2-12, 5;
ул. Молокова, 2-10, 1-7;
ул. Халтурина, 2-6, 1-7;
ул. Челюскинцев, 4-А, 2-18, 1-21;
ул. Чернышевского, 22-Б, 2-16, 1-17;
ул. Димитрова, 6-32, 5;
ул. Доронина, 4-16, 1;
ул. Леваневского, 10, 15-А;
ул. Народных Ополченцев, 2-6; ул. Романова, 1-17; ул. Слепнева, 34, 36
село Родниковое: ул. Баштановая, 2-8; ул. Грищенко, 1-17; ул. Скитальца, 4-28, 1-25; ул. Заречная, 2-6, 1-А, 1-9; ул. Куликова, 18-а, 4-24, 27-Б, 19-35; пер. Кленовый, 2, 6-8, 1-7; ул. Кленовая, 2-20, 1-7; ул. Терлецкого, 2-38, 1-27
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