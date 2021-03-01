В Симферополе и Севастополе 2 марта частично отключат электричество

Крымские энергетики ремонтируют оборудование. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

2 марта в отдельных районах Симферополя и Севастополя исчезнет свет. Отключение произойдет, потому что идет ремонт трансформаторов и другого электрооборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

пер. Автобусный, 2/26-16 (чет), 1-29 (нечет);

ул. Артезианская, 4-48 (чет), 1-51 (нечет);

пер. Новосергеевский, 2-28 (чет), 1-23 (нечет);

пр-т Победы, 166-196 (чет);

ул. Новосергеевская, 2-32 (чет), 1/196-37 (нечет);

ул. Барышева, 50-66 (чет);

ул. Битумная, 2-44(чет), 1-31(нечет);

ул. Салгирная, 2-26(чет), 1-15(нечет);

пер. Салгирный, 2-14(чет); 1-17/28(нечет);

ул. Джанкойская, 2/8-82а,4(чет) 1/10-79/31;

ул. Линейная, 4-78(чет); ул. Батурина, 51, 53;

ул. Гражданская, 54-104(чет), 61-63(нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 14.00

село Флотское: туп. Пролетный, 1-9, 13; ул. Пролетная, 2-22, 26, 1-29, 37; ул. Ягодная, 2-18, 1-21

с 9.00 до 17.00

ул. 19-го Партсъезда, 2;

ул. Парижской Коммуны, 2;

ул. Чернореченская, 2-20, 1-А, 1;

ул. Ангарская, 9;

ул. Яблочкова, 7-А, 4, 14;

ул. Узловая, 2-54, 7-31, 35;

ул. Фруктовая, 14;

ул. Ленина, 43, 45-А;

ул. Пушкина, 20-А, 18, 20;

ул. Суворова, 20, 22-А,24, 26, 23, 25;

ул. Будищева, 42-А;

пл. Захарова, 14, 29, 31;

спуск Водопьянова, 2-А, 2-4, 1-5;

ул. Герцена, 2, 10-12, 3-13;

ул. Достоевского, 1, 5;

ул. Менделеева, 2-12, 5;

ул. Молокова, 2-10, 1-7;

ул. Халтурина, 2-6, 1-7;

ул. Челюскинцев, 4-А, 2-18, 1-21;

ул. Чернышевского, 22-Б, 2-16, 1-17;

ул. Димитрова, 6-32, 5;

ул. Доронина, 4-16, 1;

ул. Леваневского, 10, 15-А;

ул. Народных Ополченцев, 2-6; ул. Романова, 1-17; ул. Слепнева, 34, 36

село Родниковое: ул. Баштановая, 2-8; ул. Грищенко, 1-17; ул. Скитальца, 4-28, 1-25; ул. Заречная, 2-6, 1-А, 1-9; ул. Куликова, 18-а, 4-24, 27-Б, 19-35; пер. Кленовый, 2, 6-8, 1-7; ул. Кленовая, 2-20, 1-7; ул. Терлецкого, 2-38, 1-27

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