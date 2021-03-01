В Севастополе ищут Черного

Олег Черный. Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым объявил новый розыск.

- Помогите найти человека! Пропал Черный Олег Иванович, 45 лет (1976 года рождения), город Севастополь, - сообщили в соцсети волонтеры, отмечая, что с 9 февраля этого года нет достоверной информации о его местонахождении.

Приметы Олега Черного: рост 186 сантиметр, нормального телосложения, карие глаза, каштановые волосы с проседью, короткая стрижка.

В чем он был одет, к сожалению, неизвестно.

Поисковики просят, всех кто видел внешне похожего человека, позвонить на «горячую линию» отряда «ЛизаАлерт»: 8 8007005452 (звонок бесплатный).

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