Директор белогорской школы разорила казну многомиллионными премиями

Женщину ждет уголовное наказание Фото: из архива "КП"

Заняв должность директора школы, учитель из Белогорска сначала просто радовалась, а потом почувствовала настоящую власть в своих руках. Каждый день она видела, как сложно работается ее подчиненным, а зарплата сотрудников образования казалась такой мизерной, что женщина решила действовать.

Оказавшись вправе выписывать своим подчиненным премии, 33-летняя директриса Криничненской средней школы захотела воспользоваться этой возможностью на полную катушку. Она начисляла себе и своим сотрудникам дополнительные деньги за некие достижения. В итоге с 2019 по 2020-й год молодой руководитель опустошила региональную казну на 2 миллиона 770 тысяч рублей.

По информации КП-Крым, на директора белогорской школы 25 января этого года завели уголовное дело по ч.4, ст.160 УК РФ и ч. 1 ст. 292 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору; Служебный подлог). Крымчанке грозит тюремный срок.

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