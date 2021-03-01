После 3 марта на «Тавриде» заработают стационарные камеры фиксации нарушений

Новые комплексы будут фиксировать не только превышение скорости Фото: Архив "КП"

На «Тавриде» установили 30 комплексов, которые будут фиксировать нарушения. Как сообщил полковник полиции ГИБДД МВД по РК Дмитрий Леонтьев, после 3 марта камеры видеофиксации на трассе полностью будут запущены.

Как сообщает «Крымская газета», на дороге будут использовать стационарные комплексы, фиксирующие нарушения. Но при появлении аварийных или проблемных мест, движение на трассе будут перекрывать передвижными камерами.

Новые комплексы будут реагировать не только на превышение скорости, но и на непредоставление преимущества пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах, проезд на красный сигнал светофора и выезд на полосу встречного движения.

Заметим, в начале февраля руководство крымского отделения Госавтоинспекции заверяло, что на новой автодороге не планирует устанавливать мобильные камеры фиксации после стационарных. Допустимую скорость движения автомобиля по трассе планировали увеличить сразу после установки комплексов контроля.

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