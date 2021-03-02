На Украине снова назвали условие, при котором в Крым начнет поступать вода

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Украина будет подавать воду в Крым только тогда, когда полуостров снова «вернется под контроль Киева».

- Вода шла для населения по каналу - это гигантская инженерная работа и она дорогая. А сейчас мы должны доставить воду для контингента российских войск и ракет? Украина не должна поставлять воду в Крым до тех пор, пока он не вернется в состав Украины, - заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

Напомним, что днепровская вода перестала поступать в Крым после того, как регион стал российским в 2014 году. Ранее же вода, поступающая по Северо-Крымскому каналу, покрывала 85% потребностей полуострова.

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