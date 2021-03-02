За сутки в Крыму зафиксировали 67 случаев коронавируса

Из общего количества заболевших 50 выявлены при обращении за медицинской помощью
Фото: Александра Тимощенко
За последние сутки в Крыму зафиксировали 67 случаев коронавируса, из них шесть человек переносят болезнь без симптомов, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
- Из общего количества заболевших 50 выявлены при обращении за медицинской помощью, 17 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - отметил Аксенов.
На утро второго марта всеми лабораториями республики было обследовано 423 человека. За сутки количество выздоровевших составило 139 человек, а за весь период пандемии - 31 978.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50