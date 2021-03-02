В Феодосии оцепили здание ГИБДД

Фото: Архив "КП"

В Феодосии 2 марта оцепили здание местного ГИБДД.

Источник КП-Крым в силовых структурах сообщил, что оперативные службы Феодосии получили сигнал о минировании здания.

Пробки наблюдаются в нескольких кварталах от улицы Кочмарского, где находится здание ГИБДД. Фото: данные сервиса "Яндекс-пробки"

По периметру помещения выставили оцепление. Также перекрыто движение транспорта на прилегающих улицах.

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