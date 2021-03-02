В Феодосии оцепили здание ГИБДД

Фото: Архив "КП"
В Феодосии 2 марта оцепили здание местного ГИБДД.
Источник КП-Крым в силовых структурах сообщил, что оперативные службы Феодосии получили сигнал о минировании здания.
Пробки наблюдаются в нескольких кварталах от улицы Кочмарского, где находится здание ГИБДД. Фото: данные сервиса "Яндекс-пробки"
По периметру помещения выставили оцепление. Также перекрыто движение транспорта на прилегающих улицах.
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