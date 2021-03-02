На трассе Симферополь-Евпатория произошло ДТП с пассажирским автобусом: есть погибший

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На дороге Симферополь-Саки-Евпатория утром 2 марта столкнулись грузовик, автобус и легковое авто. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД России по Крыму, ЧП произошло около 9.20 около поворота на Химпоселок в сторону Сак.

Сообщается, что водитель Peugeot поворачивал налево, а за ним на большой скорости ехал «КамАЗ», водитель которого не справился с управлением.

- В результате удара легковое авто вылетело на полосу встречного движения, где столкнулось с пассажирским автобусом «Эталон», в котором находилось три пассажира и водитель. После столкновения «КамАЗ» выехал за пределы проезжей части и перевернулся. Автобус выехал в кювет на обочине, - уточнили в пресс-службе.

По данным регионального ГИБДД, в аварии пострадал пассажир «Эталона», водитель Peugeot погиб на месте.

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