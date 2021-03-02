Мину не нашли: в Феодосии сняли оцепление у здания ГИБДД

Отделение ГИБДД в Феодосии. Фото: yandex.ru

Информация о минировании отделения ГИБДД в Феодосии не подтвердилась. Правоохранители провели проверку и не обнаружили опасное устройство.

- Информация по поводу возможной угрозы жизни и здоровью граждан не подтвердилась. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - сообщили КП-Крым в пресс-службе МВД по РК.

Также в ведомстве уточнили, что феодосийское отделение ГИБДД работает в штатном режиме.

Напомним, утром 2 марта здание было оцеплено, поскольку правоохранители проверяли сообщение о минировании.

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