Прокуратура проведет проверку после обрушения пола в симферопольской маршрутке

Фото: «Активный Симферополь" / Facebook

После публикаций в соцсетях о том, что в симферопольской маршрутке разрушился пол на месте пассажирского сидения, исполняющий обязанности прокурора Крыма Сергей Черневич поручил организовать проверку этого инцидента.

- В рамках проверочных мероприятий будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц, ответственных за техническое обслуживание и осуществляющих контроль выпуска на линию транспортных средств, - сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

После проверки будет решаться вопрос о привлечении к ответственности виновных в произошедшем.

Ранее КП-Крым писала, что в симферопольской маршрутке №61 произошло ЧП – в транспорте на ходу провалился пол, прямо около колеса. Женщина чуть не травмировала ногу.

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