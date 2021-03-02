На причале под Севастополем пойман браконьер с мешком мидий

Приговор суда вступил в силу. Фото: архив "КП"

На одном из причалов Инкермана был пойман с поличным водолаз-любитель. Житель Севастополя собирал мидии, когда к нему подошли сотрудники Погрануправления ФСБ по Крыму. Они подсчитали, что браконьер успел собрать больше 4 тысяч мидий.

Поскольку такая «рыбалка» не просто незаконна, но и несет вред природе, отделаться штрафом у мужчины не получилось. 44-летний севастополец получил уголовное дело, в рамках которого ему может быть назначен штраф от 300 до 500 тысяч рублей. Также его приговорили к пяти месяцам обязательных исправительных работ.

Как сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ по РК, незаконной добычей мидий мужчина нанес ущерб на сумму около 200 тысяч рублей.

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