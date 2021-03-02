Песков: «Кремль задаст вопросы» властям Крым по застройке парка в Форосе

Парк обещают сделать общедоступным. Фото: Минприроды РК

Нарекания и протесты жителей южнобережного поселка Форос дошли до Кремля. Федеральный центр обратил свое внимание на спорную ситуацию в Крыму и обещает «задать вопросы» руководство региона по поводу конфликта.

- Безусловно, это очень важно, мы обратим на это внимание, мы зададим вопросы руководству Крыма, - заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос по поводу застройки Форосского парка на ЮБК.

Однако, как передает ТАСС, Пескову неизвестно о том, знаком ли с ситуацией сам президент.

- Мне неизвестно, чтобы эта тема докладывалась президенту, - отметил он.

Напомним, что в Форосе идет противостояние местных жителей и властей вокруг строительства на территории парка спортивного комплекса для детей «Ак-Барс». Люди выступают против вырубки деревьев в зеленой зоне и появлении там многоэтажных строений.

2 марта власти республики снова встретились с гражданами для обсуждения спорной ситуации. Они уверяют местных жителей, что доступ в парк для них и туристов будет открыт.

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