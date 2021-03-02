В ночном клубе Симферополя мужчина ограбил свою подругу на 150 тысяч рублей

Суд может назначить симферопольцу до 5 лет лишения свободы. Фото: "КП" Архив

В одном из ночных клубов Симферополя произошла странная и даже немного дикая история: молодой человек, приехав на дискотеку за своей изрядно выпившей подругой, ограбил ее.

Как сообщили в пресс-службе крымского главка МВД, 39-летний мужчина украл у своей знакомой золотую цепочку с кулоном. Когда он принес украшение в ломбард, то выручил там за ювелирку 150 тысяч рублей.

Кулон с шеи подруги он снял в тот момент, когда та уснула в его машине.

Против вороватого приятеля возбуждено уголовное дело. Мужчина может сесть в тюрьму на пять лет.

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