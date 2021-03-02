В первенстве РФ по гиревому спорту впервые выиграла уроженка Крыма

София и ее тренеры. Фото: "Крымская Газета".

Впервые в истории крымского спорта на первенстве России по гиревому спорту, которое состоялось в Омске, выиграла наша землячка. В соревнованиях приняли участие более 400 юношей и девушек от 14 до 18 лет из 39 регионов страны.

Уроженка Нижнегорского стала лучшей в весовой категории выше 58 килограммов. София Чуб-Швец показала высокий результат - 228 подъемов 16-килограммовой гири за 10 минут.

- Я хочу успешно окончить школу, выполнить норматив мастера спорта и, конечно же, стать чемпионкой Европы и мира. Также буду поступать на факультет физического воспитания в Крымский федеральный университет, - поделилась она планами с «Крымской газетой».

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