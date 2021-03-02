Силовики пришли к активистам, выступающим против застройки Форосского парка

Сейчас проходит встреча активистов с представителями власти Фото: Елена ЛЕЛЮК

К активистам, которые выступают против перекрытия входа и застройки Форосского парка, приходили представители силовых структур и проводили с ними профилактические беседы.

- Мы мирные люди, не проводим каких-то хулиганских действий, защищаем свою родину и детей. Почему к нам приводят домой полицейские и проводят профилактические беседы? Я не скрываюсь, я - учитель высшей категории со стажем 42 года. Поняла, что я, видимо, попала в особый список надзора полиции, мне шьется дело, - возмущается активистка Марина Рикмен в комментарии КП-Крым.

Напомним, власти Крыма выдали разрешение на строительство детского оздоровительного лагеря «Ак-Барс» на территории Форосского парка. Всего планируется возвести три здания - трехэтажный жилой корпус с административной частью, четырехэтажный многофункциональный спортивный центр, четырехэтажную столовую с подземным этажом.

2 марта власти республики снова встретились с гражданами для обсуждения спорной ситуации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что властям Крыма зададут вопросы по поводу вырубки деревьев в связи со строительством лагеря в Форосском парке. В Минприроды Крыма пообещали оставить вход в парк открытым.

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