Первая в этом году туристическая выставка офлайн «Крым. Сезон – 2021» состоится в Алуште

Первая турвыставка в режиме офлайн пройдет в Алуште

Первая туристическая выставка в офлайн формате «Крым. Сезон – 2021» пройдет в Алуште 4-5 марта. Представители туриндустрии и сегмента HoReCa соберутся для живой дискуссии о новых подходах в индустрии гостеприимства после ковид-кризиса.

- Прошедший год принес уникальный опыт, который теперь нужно трансформировать в новое качество курортной отрасли Крыма, - уверена организатор выставки, председатель КРОО «Комитет по курортно-туристической и выставочной деятельности в Крыму» Мария Мальгина. - Любое развитие проходит через кризис. Надеемся, что кризис преодолен и пришла пора говорить о развитии.

На базе курортного комплекса «Riviera Sunrise Resort & SPA», который с начала пандемии выполняет все рекомендации Роспоребнадзора, лидеры туристической сферы поделятся своими подходами в планировании, организации работы, финансовых инструментах и видении развития пост-ковидного Крыма. Участники круглых столов и дискуссионных панелей обсудят ценовую политику сезона-2021 года, риски переориентации турпотоков за рубеж, новые тренды и возможность возрождения лечебно-восстановительной миссии курортов полуострова. Деловая программа выставки бесплатна для посетителей по предварительной регистрации на сайте Межрегиональной выставки «Крым.Сезон-2021».

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