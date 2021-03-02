Следком проверит, насколько качественно медики приняли роды у крымской сироты

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Следователи проверят информацию о том, что сироте в Джанкойском районе оказали некачественную медицинскую помощь во время родов. Такое сообщение ранее появилось в соцсетях.

- В ходе мониторинга интернет-пространства в группе волонтерского движения Крыма был выявлен пост, в котором сообщается об оказании некачественной медицинской помощи жительнице Джанкойского района из числа сирот при принятии у нее родов и ее новорожденному ребенку, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.

Специалисты уже начали проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в феврале после проверки был отстранен от должности первый заместитель главы администрации Советского района из-за предоставления некачественного жилья сироте.

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