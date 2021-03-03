Погода в Крыму на 3 марта: ветрено и тепло до + 8

Вода в Черном море +5°…+9°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
3 марта на Крымском полуострове, как обещают синоптики, пройдет без сюрпризов со стороны природы-матушки.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем +5…+7°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер днем северный 9-14 м/с. Днем тепло до +8°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Утром временами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный до 17 м/с. Днем +6…+8°.
Вода в Черном море +5°…+9°.
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