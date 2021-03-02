Как за зиму снег наполнил водохранилища Крыма

К началу весны воды в Крыму стало чуть больше, чем зимой. Фото: Архив "КП"

Водохранилища Крыма пополнились на 12 миллионов кубометров воды. Она пришла с гор, после таяния снегов. Сегодня общий запас в водохранилищах превышает 48,3 миллиона кубов.

Согласно данным Крымского гидрометцентра, приток воды в Белогорское водохранилище составил 4,477 кубов, Симферопольское - 1,065, Счастливое - 1,573, Партизанское - 1,712, Чернореченское - 9,486.

Синоптики отмечают, что таяние снега помогло уровню воды в реках северного предгорья подняться на 1-34 сантиметра. При этом в бассейнах большинства селевых рек в районе Алушты, Судака и Феодосии сохранилось пересыхание.

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