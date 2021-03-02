На трассе Джанкой - Симферополь началась укладка асфальта

Все работы ведутся в несколько этапов. Фото: Пресс-служба "ВАД"

В Крыму компания ВАД начала укладку асфальта на участке дороги Джанкой - Симферополь от старой трассы, сообщили в пресс-службе компании.

По информации пресс-службы, работы ведутся в несколько этапов. Сначала рабочие будут работать на левой полосе, а потом они перейдут на правую. На время работ движение транспорта идет только по одной полосе.

После того, как дорожники уложат выравнивающий слой на трассе в сторону крымской столицы, начнутся работы в направлении Джанкоя.

- Кроме укладки выравнивающего слоя на участке ремонта ведутся и другие работы. Дорожники фрезеруют старое дорожное покрытие, выполняют устройство ровиков уширения для расширения проезжей части там, где она не соответствует категорийным требованиям, и устанавливают бортовой камень, - отмечают в пресс-службе.

Заметим, общая протяженность всех работ составляет больше 6 километров. Их планируют закончить до 30 июня. Капитальный ремонт выполняется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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