Симферопольский роддом №2 вернулся из «красной зоны»

Роддом №2 Симферополя вышел из режима ковидного госпиталя. Фото: Минздрав РК

Симферопольский роддом №2 вернулся к нормальному режиму работы после изоляции под больных COVID-19. Пройдя отмывку и дезинфекцию, отделения приняли первых рожениц.

За 9 месяцев работы в режиме ковидного госпиталя медучреждение приняло 1636 пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмониями. Их них 63 роженицы, детки которых при рождении не получили инфицирования коронавирусом.

- После выписки последних пациентов в помещениях Симферопольского КРД №2 проведена необходимая дезинфекция, получено разрешение Роспотребнадзора на возобновление работы в прежнем режиме и уже сегодня специалисты родильного дома приняли первые роды, - сообщил главврач роддома Илья Глазков.

Напомним, прием рожениц и беременных в симферопольском роддоме №2 прекратили 7 августа 2020 года. На его базе развернули инфекционный госпиталь.

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