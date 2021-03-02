В отелях Крыма разрешили проводить корпоративы

Курортный Крым встретит гостей некоторыми послаблениями антиковидного режима. Фото: Архив "КП"

В отелях и санаториях Крыма разрешено проведение банкетов и корпоративов. Указ, ослабляющий антиковидные ограничения, подписал глава региона Сергей Аксенов.

Тем не менее, как заявил министр курортов республики Вадим Волченко, в средствах размещения Крыма будут продолжаться проверки и рейды.

- Эпидемиологические риски по-прежнему сохраняются, констатировал Волченко и добавил, что масочный режим и социальную дистанцию на полуострове также никто не отменял.

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