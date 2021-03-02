Прокуратура заинтересовалась прогнившим полом симферопольской маршрутки

Власти планируют оставить на маршрутах только новые автобусы. Фото: Архив "КП"

Прокуратура Крыма организовала проверку по факту угрозы травмирования пассажиров в одной из маршруток Симферополя. Накануне в соцсетях и публикациях СМИ появились фото прогнившего пола микроавтобуса, в который провалилась женщина и едва не лишилась ноги.

- Организована проверка сведений, размещенных в средствах массовой информации, о возможной угрозе травмирования пассажиров в связи с ненадлежащим техническим состоянием автобуса, следовавшего по маршруту № 61 в Симферополе, - сообщили в надзорном ведомстве.

Проверка затронет действия лиц, ответственных за техническое обслуживание транспорта и выпуск его на линию. По результату будет подниматься вопрос о привлечении виновных к ответственности.

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