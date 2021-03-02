Крымчан пугают отравленной химикатами рыбой на прилавках магазинов

О бедствии сухогруза сообщили спасатели. Фото: МЧС по РК.

Жители Крыма пересылают друг другу предупреждение о том, что местная рыба на городских прилавках непригодна в пищу, потому что отравлена ядовитым веществом, попавшим в воды Керченского пролива с борта сухогруза April.

У берегов Тамани еще 19 февраля экипаж судна April, следовавшего из Таганрога в турецкий порт Самсун, подал сигнал бедствия в связи с ухудшением здоровья одного из моряков. Механик скончался на борту, остальных эвакуировали в ЦРБ города Темрюка.

Краевое отделение МЧС сообщило, что сухогруз перевозил ядовитое вещество ферросилиций. Но угрозы для населения эта утечка не представляет.

Тем не менее, страшилки пошли в народ: рыба отравлена, поэтому покупать морепродукты нельзя.

Как сообщили ForPost во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии, никаких наблюдений о том, что в Керченском проливе гибнет рыба или рыба отравлена, нет.

- Если бы было отравляющее вещество в воде, то была бы массовая гибель рыбы, а ее нет, - заявил руководитель Керченского отделения АзНИИРХ Сергей Высочин.

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