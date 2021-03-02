Скандалом с роженицей из Джанкойской больницы занялась прокуратура

Скандалом в центральной больнице Джанкоя, где девушка-сирота не получила от врачей надлежащей помощи после родов, занялась крымская прокуратура. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в медучреждении началась проверка по факту ненадлежащего оказания помощи.

- При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, - заявили в прокуратуре, передает «Крым 24».

У девушки стали загнивать швы. Фото: «Добро мира - Волонтеры Крыма»

Напомним, что по данным благотворительной организации «Добро мира - Волонтеры Крыма», у молодой мамы начали загнивать швы на животе после кесарева сечения. Роды прошли 13 февраля. В Джанкойской больнице 20-летней девушке смазывали швы йодом и сказали это делать также дома, и что показаний для госпитализации нет.

В Минздраве Крыма также проводят проверку по данному инциденту. Пострадавшая переведена в Республиканскую больницу имени Семашко.

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