Крымчанам предложили проголосовать за благоустройство городов онлайн

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Крымчане смогут проголосовать за преобразование внешнего вида городов в онлайн-режиме. Как сообщили в пресс-службе Центра управления регионом, голосование за список обновленных скверов, улиц, дворов и других общественных мест будет проходить на специально созданной платформе za.gorodsreda.ru.

Первыми будут выбирать внешний облик городов будут жители Симферополя, Армянска, Евпатории, Красноперекопска, Бахчисарая, Ялты и Щёлкино. Именно здесь будут благоустраивать территории в 2022 году.

- Членам рабочей группы предстоит проделать большой объем работы по информационному и организационному обеспечению процесса выбора крымчан, - сообщил руководитель ЦУР Анатолий Половинец.

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