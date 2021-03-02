Украина рассчитывает на антироссийские санкции от ЕС из-за Крыма после ограничений по Навальному

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Украина рассчитывает, что Евросоюз введет санкции против России из-за якобы «нарушения прав человека» в Крыму. Такие надежды официальный Киев питает после того, что ЕС ввел ограничения против РФ в связи с приговором Алексею Навальному.

- МИД Украины приветствует решение ЕС впервые применить новый глобальный санкционный механизм против четырех российских чиновников за нарушения прав человека в России, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Киев ожидает аналогичных действий против РФ в связи с ситуацией в Крыму.

- Рассчитываем, что новый санкционный режим ЕС также будет применен против лиц, виновных в подавлении фундаментальных прав и свобод на территории временно оккупированных Крыма и Севастополя, - добавили в украинском ведомстве.

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