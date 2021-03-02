В Симферополе и Севастополе 3 марта частично отключат электричество

Свет исчезнет на несколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
3 марта в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет свет. Отключение произойдет из-за ремонта трансформаторных подстанций и электрооборудования.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Бородина, 2-6 (чет), 3-15 (нечет), 19-41 (нечет);
ул. Виноградная, 46-64 (чет), 47-79 (нечет);
ул. Острякова, 2-14 (чет), 20-34а (чет), 1-17 (нечет), 25, 25а;
ул. Пригородная, 46-78 (чет), 45-67 (нечет);
ул. Зуйская, 2, 4, 4а, 1-5 (нечет);
пер. Зуйский, 34-62 (чет), 35-63 (нечет);
пр-т Победы, 155-209 (нечет), 206б, 209а, 209б, 209д; 210;
ул. Скалистая, 48-78 (чет), 47-77 (нечет); проезд Скалистый, 40-68 (чет), 39-63 (нечет)
с 9.00 до 17.00
ул. Авангардная, 20-28, 36-40/18(чет), 21-37(нечет); ул. Гастелло, 4-38(чет);
ул. Макаренко, 26-32(чет); ул. Молодежная, 112-156(чет), 113, 121-159(нечет);
ул. Радио, 12-40(чет); 11-35(нечет);
ул. Чайкиной Лизы, 48-100(чет), 15-59(нечет);
ул. Вишневая, 90-104(чет), 65-103(нечет);
пер. Вишневый, 2-24(чет); 1-23(нечет);
ул. Куйбышева, 161-179(нечет);
ул. Шалфейная, 90-118(чет), 93-119(нечет);
ул. Кечкеметская, 80/1;
с 12.00 до 17.00
ул. Березовая,
ул. Янъы Дюнья,
пер. Янъы Дюнья,
ул. Акъяр,
ул. Каффаеци,
ул. Спендиарова,
ул. Серебрякова;
ул. Айвазовского;
ул. Суреньянц;
ул. Исаакяна;
ул. Баграмяна;
Проспект Победы;
ул. Сарматская;
ул. Хаджи Герей;
ул. Челеби Джихан;
ул. Азызлер;
пер. Дунайский;
ул. Шеитлер;
ул. Черных;
ул. Гридасова;
ул. Осенняя,
ул. Тростниковая;
ул. Братьев Айвазовских;
ул. Сакская;
ул. Приветная;
ул. Уральская;
ул. Почтовая;
ул. Тракторная;
ул. Дунайская;
ул. Дмитриева;
ул. Маршала Рыбалко;
пер. Дунайский;
ул. Рождественская;
СЕВАСТОПОЛЬ
с 11.00 до 15.00
пр. Победы 74-А,76-84;
ул. Ревякина 101
с 11.00 до 16.00
ул. Вакуленчука 7,9,11;
ул. Репина 14-22, 23
с 9.00 до 17.00
спуск Сильникова 1;
ул. Ленина 38,46;
ул. Луначарского 33;
ул. Людмилы Павличенко 1-А;
ул. Терещенко 1,3;
ул. Большая Морская 50;
пр. Столетовский 28;
ул. Адмирала Фадеева 33-А, Б, В, Г, Д
ул. Леваневского 10;
ул. Челюскинцев 19-21;
ул. Чернышевского 22-Б,2-16,1-17
ул. Брянская 13-21,25-29,29-А;
ул. Игнатия Шевченко 2-24,30,1-37
село Хмельницкое: ул. Богдановская 2-8,1-19; ул. Большевистская 2-46,1-51; ул. Сумская 4-26,3-19
с 8.00 до 16.00
село Штурмовое: ул. Чернореченская 126 (ООО «Крымпропан»)
с 9.00 до 17.00
село Родниковое: ул. Баштановая, 2-8; ул. Грищенко, 1-17; ул. Скитальца, 4-28, 1-25; ул. Заречная, 2-6, 1-А, 1-9; ул. Куликова, 18-а, 4-24, 27-Б, 19-35; пер. Кленовый, 2, 6-8, 1-7; ул. Кленовая, 2-20, 1-7; ул. Терлецкого, 2-38, 1-27
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