В Симферополе и Севастополе 3 марта частично отключат электричество

Свет исчезнет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

3 марта в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет свет. Отключение произойдет из-за ремонта трансформаторных подстанций и электрооборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Бородина, 2-6 (чет), 3-15 (нечет), 19-41 (нечет);

ул. Виноградная, 46-64 (чет), 47-79 (нечет);

ул. Острякова, 2-14 (чет), 20-34а (чет), 1-17 (нечет), 25, 25а;

ул. Пригородная, 46-78 (чет), 45-67 (нечет);

ул. Зуйская, 2, 4, 4а, 1-5 (нечет);

пер. Зуйский, 34-62 (чет), 35-63 (нечет);

пр-т Победы, 155-209 (нечет), 206б, 209а, 209б, 209д; 210;

ул. Скалистая, 48-78 (чет), 47-77 (нечет); проезд Скалистый, 40-68 (чет), 39-63 (нечет)

с 9.00 до 17.00

ул. Авангардная, 20-28, 36-40/18(чет), 21-37(нечет); ул. Гастелло, 4-38(чет);

ул. Макаренко, 26-32(чет); ул. Молодежная, 112-156(чет), 113, 121-159(нечет);

ул. Радио, 12-40(чет); 11-35(нечет);

ул. Чайкиной Лизы, 48-100(чет), 15-59(нечет);

ул. Вишневая, 90-104(чет), 65-103(нечет);

пер. Вишневый, 2-24(чет); 1-23(нечет);

ул. Куйбышева, 161-179(нечет);

ул. Шалфейная, 90-118(чет), 93-119(нечет);

ул. Кечкеметская, 80/1;

с 12.00 до 17.00

ул. Березовая,

ул. Янъы Дюнья,

пер. Янъы Дюнья,

ул. Акъяр,

ул. Каффаеци,

ул. Спендиарова,

ул. Серебрякова;

ул. Айвазовского;

ул. Суреньянц;

ул. Исаакяна;

ул. Баграмяна;

Проспект Победы;

ул. Сарматская;

ул. Хаджи Герей;

ул. Челеби Джихан;

ул. Азызлер;

пер. Дунайский;

ул. Шеитлер;

ул. Черных;

ул. Гридасова;

ул. Осенняя,

ул. Тростниковая;

ул. Братьев Айвазовских;

ул. Сакская;

ул. Приветная;

ул. Уральская;

ул. Почтовая;

ул. Тракторная;

ул. Дунайская;

ул. Дмитриева;

ул. Маршала Рыбалко;

пер. Дунайский;

ул. Рождественская;

СЕВАСТОПОЛЬ

с 11.00 до 15.00

пр. Победы 74-А,76-84;

ул. Ревякина 101

с 11.00 до 16.00

ул. Вакуленчука 7,9,11;

ул. Репина 14-22, 23

с 9.00 до 17.00

спуск Сильникова 1;

ул. Ленина 38,46;

ул. Луначарского 33;

ул. Людмилы Павличенко 1-А;

ул. Терещенко 1,3;

ул. Большая Морская 50;

пр. Столетовский 28;

ул. Адмирала Фадеева 33-А, Б, В, Г, Д

ул. Леваневского 10;

ул. Челюскинцев 19-21;

ул. Чернышевского 22-Б,2-16,1-17

ул. Брянская 13-21,25-29,29-А;

ул. Игнатия Шевченко 2-24,30,1-37

село Хмельницкое: ул. Богдановская 2-8,1-19; ул. Большевистская 2-46,1-51; ул. Сумская 4-26,3-19

с 8.00 до 16.00

село Штурмовое: ул. Чернореченская 126 (ООО «Крымпропан»)

с 9.00 до 17.00

село Родниковое: ул. Баштановая, 2-8; ул. Грищенко, 1-17; ул. Скитальца, 4-28, 1-25; ул. Заречная, 2-6, 1-А, 1-9; ул. Куликова, 18-а, 4-24, 27-Б, 19-35; пер. Кленовый, 2, 6-8, 1-7; ул. Кленовая, 2-20, 1-7; ул. Терлецкого, 2-38, 1-27

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