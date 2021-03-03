Севастополь вошел в топ-10 популярных городов для начала новой жизни

Россияне стали чаще выбирать Севастополь для ПМЖ.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
По наблюдениям специалистов сервиса бронирования жилья TVIL.RU пандемия коронавируса подтолкнула россиян к мыслям о смене ПМЖ, чтобы начать все с чистого листа. Люди, вкусив прелести работы по удаленке, перестали бояться перемен.
- Самыми популярными городами, где россияне хотели бы начать новую жизнь стали Краснодар (28.75 %), Санкт-Петербург (18.75 %) и Севастополь (13.75 %), - сообщили эксперты TVIL.RU.
Топ-10 популярных городов для начала новой жизни:
Краснодар
Санкт-Петербург
Севастополь
Москва
Калининград
Ростов-на-Дону
Казань
Тюмень
Новосибирск
Челябинск
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