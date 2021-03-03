Видео рассвета на Ай-Петри: В марте холодно, но птички уже поют

Ай-Петри в марте 2021. Фото: Андрей Бачурин/VK

Крым разный, очень разный! Например, в Ялте нет и намека на зиму - тепло, только, что в Черном море еще нельзя купаться, но стоит подняться чуть повыше - морозы и снега.

- Ай-Петри, восход солнышка и заход луны. Хоть еще и холодно, но птички уже поют, - так крымчанин Андрей Бачурин назвал свое 38-ми секундное видео, которое выложил в социальной сети.

Зрелище действительно завораживающие: горы, сказочной красоты небосвод и незатейливые птичьи трели.

Горные пики, плато, которые знакомы и любимы многим туристам, в утренние часы выглядят потрясающее!

Черное море. Фото: Андрей Бачурин/VK

А внизу колышется, выпуская из своих глубин небесное светило, Черное море.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50