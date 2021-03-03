В Крыму за сутки зарегистрировали еще 65 случаев коронавируса

За сутки выздоровели 199 человек Фото: Виталий ПАРУБОВ

За 2 марта в Крыму зафиксировали еще 65 новых случаев коронавируса. Об этом глава Республики Крым Сергей Аксенов написал на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

- Бессимптомно болезнь протекала в 6 случаях. Самостоятельно за медпомощью обратилось 45 человек. Также 20 случаев зафиксировано среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил глава.

Всеми лабораториями Крыма за последние сутки на Covid-19 было протестировано 2 тысячи 345 человек.

За это же время с выздоровлением выписали 199 человек, за весь период пандемии от коронавируса вылечились 32 тысячи 177 человек.

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