Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В конце марта в Симферополе пройдет конкурс на должность главы администрации

Сессия пройдет 29 числа
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
КомментироватьОставить комментарий
Конкурс будет проводиться в здании горсовета Симферополя

Конкурс будет проводиться в здании горсовета Симферополя

Фото: Елена ЛЕЛЮК

29 марта в Симферополе начнется конкурс на должность главы крымской столицы, сообщили в пресс-службе Симферопольского горсовета.

Уже в четверг состоится внеочередная сессия городского совета города, во время которой и поднимут вопрос о том, кто займет пост главы администрации Симферополя.

- Определить датой проведения конкурса – 29 марта 2021 года; местом проведения конкурса: административное здание Симферопольского городского совета Республики Крым, расположенное по адресу: 295006, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Толстого, д. 15, 2-й этаж малый зал; время проведения Конкурса - 10:00, - написано в проекте конкурса.

Сейчас в повестку дня будущей сессии вынесли два пункта: об объявлении конкурса и о внесении изменений в решение 1-й сессии горсовета I созыва.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50