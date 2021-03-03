В конце марта в Симферополе пройдет конкурс на должность главы администрации

Конкурс будет проводиться в здании горсовета Симферополя Фото: Елена ЛЕЛЮК

29 марта в Симферополе начнется конкурс на должность главы крымской столицы, сообщили в пресс-службе Симферопольского горсовета.

Уже в четверг состоится внеочередная сессия городского совета города, во время которой и поднимут вопрос о том, кто займет пост главы администрации Симферополя.

- Определить датой проведения конкурса – 29 марта 2021 года; местом проведения конкурса: административное здание Симферопольского городского совета Республики Крым, расположенное по адресу: 295006, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Толстого, д. 15, 2-й этаж малый зал; время проведения Конкурса - 10:00, - написано в проекте конкурса.

Сейчас в повестку дня будущей сессии вынесли два пункта: об объявлении конкурса и о внесении изменений в решение 1-й сессии горсовета I созыва.

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