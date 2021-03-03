Улицу Козлова в Симферополе закроют для транспорта на 5 дней

Маршрутки и троллейбусы изменят привычный маршрут. Фото: Архив "КП"

Ремонт дороги на улице Козлова в Симферополе начался 15 февраля. И в ближайшее воскресенье рабочие перекроют участок улицы для движения транспорта. От улицы Севастопольской до улицы Ангарской движение перекроют 7 до 11 марта.

Как сообщили в пресс-службе администрации Симферополя, движение автобусов, следующих по маршрутам № 2, 6, 7, 25, 52, 54 и 99, будет осуществляться по улицам Красноармейская - Крылова.

При этом троллейбусы № 4, 7, и 9 будут ходить до площади имени Амет-Хана Султана.

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