Коронавирус в Крыму забрал жизни еще 6 человек

Число заболевших коронавирусом крымчан приближается к 36 тысячам Фото: Артем КИЛЬКИН

В Крыму от коронавируса скончалось еще 6 человек. С начала эпидемии болезнь унесла жизни 945 крымчан.

Амбулаторное лечение с Covid-19 продолжают проходить 1 тысяча 893 человека, на стационаре с коронавирусом и пневмонией находится 1 тысяча 421 человек.

С начала 2020 года сотрудниками Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю выявлено 35 тысяч 922 положительных на Covid-19. Выздоровели за это же время 32 тысячи 177 человек.

Напомним, за 2 марта в республике зарегистрировали 65 новых случаев заболевания коронавирусом.

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