В Симферополе проверят состояние всех маршруток города

В администрации рассказали, что это не отразится на соблюдении расписания маршрутов Фото: из архива "КП"

В Симферополе сотрудники городской администрации проверят все муниципальные автобусы. Они будут оценивать безопасность транспорта, а также наличие масок у пассажиров. О рейдах рассказала начальник управления транспорта и связи Анастасия Волкова.

- Осмотр транспорта всех предприятий начнется с марта. Внешний и внутренний вид автобусов сегодня уже проверили на конечной остановке Кара-Дениз, - уточнила Волкова.

Сотрудники администрации составили график, по которому осмотрят абсолютно весь подвижной состав. Волкова добавила, что это не отразится на соблюдении расписания маршрутов.

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