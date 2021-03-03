Одна из улиц Симферополя будет закрыта для транспорта еще 2 недели

Ограничения связаны с ремонтом. Фото: Архив "КП"

Симферопольская улица Широкая будет закрыта для движения транспорта еще 2 недели. Причина - ремонт дорожного полотна.

Как сообщили в пресс-службе администрации столицы, улица простоит закрытой до 14 марта. Движение ограничено на участке от улицы Москалева до улицы Леси Украинки. Именно там и ведутся ремонтные работы.

При этом в компании «ВАД», занимающейся ремонтом улицы, просят автомобилистов не парковать свои машины на Широкой, пока работы не закончат.

Напомним, что с 7 марта будет ограничено движение по улице Козлова в Симферополе. Пять дней транспорт будет ходить в обход этого участка.

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