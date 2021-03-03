Этим летом самолеты в Крым станут чаще летать из Волгограда, Ханты-Мансийска и Иваново

Также дважды в неделю самолетом можно будет добраться из Симферополя в Иваново и обратно Фото: Иван ВИСЛОВ

В Крым этим летом станут чаще летать самолеты из Волгограда. Вместо двух рейсов, сделают четыре. Их запустят уже 25 апреля. Улететь в Волгоградскую область и обратно в республику можно будет по средам и воскресеньям с авиакомпанией Nordwind.

После двухлетнего перерыва к этому направлению с 6 июня также присоединится авиакомпания Smartavia. Полеты перевозчик будет выполнять по вторникам и воскресеньям. Самолеты из Симферополя в Волгоград будут летать вплоть до 27 октября, сообщает Крымское информационное агентство.

Два раза в неделю летом будут курсировать самолеты также между Симферополем и Ханты-Мансийском. Рейсы осуществят авиакомпании Nordwind и «Ямал». Первая с 1 июня по 26 октября, а вторая - с 24 июня по 9 сентября.

Кроме того, дважды в неделю будут летать самолеты в Симферополь из Иваново - по вторникам и субботам. Рейсы запускает авиакомпания S7 Airlines. Они стартуют с 1 мая и продлятся до 28 сентября.

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