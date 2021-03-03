Сколько вакцинировано от коронавируса в Крыму на 3 марта: Привиты 42 тысячи 690 человек

За неделю в Крыму вакцинировано чуть более 7 тысяч человек Фото: Александра Тимощенко

В Крыму по состоянию на 3 марта от коронавируса вакцинировано 42 тысячи 690 человек. За неделю привито 7 тысяч 062 человек.

- На сегодняшний день получено 62 тысяч 323 дозы вакцины, привито 42 690 пациентов,- сообщил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко. - 19 тысяч 542 дозы в остатке и около 17 тысяч человек в очереди.

На этой неделе состоится выездная вакцинация сотрудников Феодосийского завода «Море», Красноперекопского содового завода, сотрудников нескольких санаториев, техникумов и школ. Вакцинация населения проводится в прививочных кабинетах на базе 31 амбулаторно-поликлинического отделения, на выездах работает 20 бригад.

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