В Симферополе по улице Козлова ограничат движение с 7 по 11 марта

На перекрытом участке будет запрещено парковать любой транспорт в период с 7 по 11 марта Фото: Архив "КП"

В Симферополе с 7 по 11 марта автомобильное движение по улице Козлова будет ограничено. Перекроют участок от улицы Севастопольской до улицы Старозенитной. Это связано с укладкой нового асфальта на дороге.

Движение транспорта ограничат уже в 6 утра 7 марта, проехать там нельзя будет вплоть до 6 утра 11 марта.

На время перекрытия маршрутные такси № 2, № 6, № 7, № 25, № 52, № 54, № 99 будут ездить по улицам Красноармейская - Крылова.

Троллейбусы № 4, № 7, № 9 смогут курсировать лишь до площади Амет - Хана Султана.

Также на перекрытом участке будет запрещено парковать любой транспорт в период с 7 по 11 марта.

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