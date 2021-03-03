Двое крымчан привезли из-за границы коронавирус

У двоих крымчан после заграничной поездки выявлен коронавирус Фото: Архив "КП"

Двое крымчан после возвращения из-за границы получили положительный тест на коронавирус. Об этом сообщила главный санврач Крыма Наталья Пеньковская.

- За последнюю неделю авиарейсами в Крым из-за рубежа прибыли 425 человек, 2 человека выявлены с положительным результатом — граждане РФ жители Крыма прибывшие из Турции и Египта, - уточнила она.

Из Великобритании, где выявлен новый штамм COVID-19, в Крым за неделю прибыли 4 человека. Они находятся под меднаблюдением и контролем МВД. Предыдущие 12, прибывших на позапрошлой неделе, сняты с меднаблюдения с отрицательными результатами теста на коронавирус.

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