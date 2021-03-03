Грузовики на Крымском мосту начали проверять с помощью уникальной системы досмотра

Работу комплекса сравнивают с рентгенографией. Фото: Михаил Патлис/Крымская газета

Представители Минтранса РФ показали как работает расположенный при въезде на Крымский мост стационарный инспекционно-досмотровый радиотехнический комплекс. Он находится со стороны Тамани. При его создании использовались новейшие отечественные технологии.

Машина способна просветить даже самую большую фуру всего за 7 минут. В час комплекс способен просмотреть около 25 автомобилей.

- Эта техника обеспечивает безопасность транспортного перехода. Также досматриваем пассажиров и водителей, чтобы предупредить незаконное проникновение к опорам и площадкам Крымского моста, - объяснил генеральный директор ФГУП «УВО Минтранса России» Алексей Ковыршин, передает Крымская газета.

Сотрудники охраны сравнивают работу комплекса с рентгенографией. Но машины - не единственное, что требует тщательной проверки. Также важно внимательно просмотреть документы водителей и пассажиров. Все люди проходят через металлодетектор.

- Машины обязательно проверяем на взрывчатые вещества и лишь после этого определяем, давать ли разрешение транспорту на въезд. Документы мы сканируем и сравниваем с базой, - прокомментировала старший оператор СИДРК Елена Волкова.

Строить СИДРК со стороны Краснодарского края начали еще в 2017 году, за год все было готово. Такой же комплекс скоро появится и со стороны Крыма. Сейчас его обеспечивают специальной аппаратурой.

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