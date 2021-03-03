В Симферополе двое полицейских получили срок за покровительство массажного салона

Оборотни в погонах проведут за решеткой больше 8 лет Фото: Архив "КП"

В Симферополе двое бывших сотрудников правоохранительных органов получили срок за покровительство массажного салона. За покровительство полицейские получили 1 миллион рублей и еще 2 миллиона — за изменение меры пресечения еще двум фигурантам дела с заключения под стражу на домашний арест.

- Действия должностных лиц суд квалифицировал как получение взятки группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере и как покушение на мошенничество, - сообщили в Железнодорожном райсуде Симферополя.

Как смягчающие обстоятельства суд признал положительные характеристики с места жительства и работы, впервые совершенное преступление, оказание помощи родителям и родственникам, состояние здоровья родителей подсудимых. В итоге каждый из них проведет по 8 лет 2 месяца в исправительной колонии строгого режима и лишился специальных званий «майор полиции» и «капитан полиции».

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