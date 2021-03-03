В марте в Крыму проведут 700 сельскохозяйственных ярмарок

Минпром Крыма приглашает крымских фермеров к сотрудничеству Фото: Юлия КЛЮЕВА

В марте текущего года в Крыму состоится больше 700 сельскохозяйственных ярмарок. Людям предложат товары местных фермеров по лояльным ценам.

- Ярмарки проводятся, чтобы обеспечить крымчан и гостей республики сельскохозяйственной продукцией. Потребительский рынок нужно насытить продукцией крымских производителей, - рассказали в министерстве промышленной политики РК, передает Крым 24.

Кроме того, Минпром Крыма приглашает крымских фермеров к сотрудничеству. Все желающие смогут поучаствовать в ярмарках.

График проведения ярмарок опубликован здесь.

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