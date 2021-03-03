Россиянину, который хотел подорвать админздание в Крыму, дали 5 лет колонии

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Россиянин, которого обвиняли в подготовке взрыва в административном здании в Крыму, приговорен к пяти годам лишения свободы. Кроме того, Олега Приходько обвиняют в подготовке к поджогу генконсульства РФ во Львове, сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

- Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Олега Приходько. В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием одного года в тюрьме со штрафом в размере 110 тысяч рублей, - сообщил представитель суда в комментарии ТАСС.

При этом адвокат Олега Приходько заявлял, что обвинение просило дать ему не меньше одиннадцати лет лишения свободы.

Напомним, что россиянин был задержан 10 октября 2019 года. Его подозревали в подготовке взрыва. Правоохранители обследовали гараж подозреваемого и обнаружили в нем самодельное взрывное устройство, а также компоненты и инструменты для его изготовления. В январе 2020 года против мужчины было возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении взрывчатки.

По словам адвоката, Приходько также обвиняется в подготовке к поджогу генконсульства РФ во Львове.

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